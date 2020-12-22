В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и увеличения количества зараженных власти Турции приняли решение запретить проведение развлекательных программ в отелях государства на Новый год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 22 декабря на официальном сайте министерства внутренних дел Турции.

Власти страны, в частности, запретили проводить празднование Нового года, включая балы, развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, шоу и гала-ужины, в ресторанах, которые находятся при отелях. В государстве также ввели запрет на рекламу таких мероприятий и музыкальное сопровождение после 22:00 в отелях. Людям нельзя будет устраивать скопления в гостиницах и ресторанах при них.

Новые ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Турции будут действовать с 31 декабря по 4 января включительно.

Напомним, что в середине декабря турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа на три дня новогодних праздников. С 1 декабря в Турции ввели комендантский час на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации. Местным жителям и гостям страны запретили покидать свои дома в период с 21:00 до 05:00 в будние дни.