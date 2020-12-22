Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь в 2021 году

Аналитики предупредили о повышении цен на мобильную связь в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на мобильную связь и домашний интернет в России в следующем году могут вырасти на 10-15 процентов. Рост стоимости услуги будет обусловлен снижением курса рубля и последствиями пандемии, объяснили в интервью «Известиям» аналитики.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что за текущим год цены на мобильную связь выросли на 10–12 процентов. В первую очередь, это было связано со снижением курса российской валюты, который просел на 20 процентов по отношению к другим мировым валютам.

- Операторы закупают оборудование для строительства сетей в другим государствах, из-за этого расходы зависят от курса рубля. Сказалась и необходимость выполнения операторами требований новых законов, например, рост объема хранилищ по «закону Яровой», - объяснил Денис Кусков.

Рост цен на данный вид услуг в следующем году эксперт объяснил растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами. Он увеличивается на 50–60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что по итогам 2020 года рост цен на мобильную связь в России составит примерно 15 процентов. К уже перечисленным причинам эксперт добавил падение доходов операторов от роуминга: из-за пандемии коронавирусной инфекции жители России почти перестали выезжать за границу, поэтому роуминговые услуги практически не были затребованы.