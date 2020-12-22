Названа стоимость салата «Оливье» в разных регионах России

Средняя цена традиционного оливье на трех человек составила 191 рубль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сервис экспресс-доставки «Самокат» решил выяснить, где в России вегетарианский Новый год обойдется дешевле. С исследованием специалистов сервиса ознакомился kp.ru А для этого проанализировал стоимость ингредиентов для самого популярного салата в зимние праздники – оливье – в разных регионах страны. Причем в двух вариантах: традиционном, с мясом, альтернативном, без него.

Стоимость рассчитывалась из расчета на один прием пищи для семьи из трех человек — 750 грамм (по 250 гр. на одну порцию).

Так, для расчета средней цены классического салата оливье использовался традиционный рецепт салата, состоящий из картофеля (150 г.), моркови (75 г.), яиц (75 г.), соленого огурца (75 г.), докторской колбасы (187,5 г.), зеленого горошка (112,5 г.) и майонеза (75 г.). В вегетарианской же версии блюда колбасу заменили растительным мясом, а майонез — аналогичным постным соусом.

Средняя цена традиционного оливье на трех человек составила 191 рубль, а вегетарианский салат стоит в среднем 323 рубля – на 41% дороже.

Выяснилось, что самые высокие цены на альтернативный салат, как и самые низкие на классический вариант – в Нижнем Новгороде, а вот вариант этого новогоднего блюда с колбасой дороже всего обходится москвичам.

Классический новогодний салат «оливье» дороже всего обходится москвичам. Фото: «Самокат»

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что в этом году оливье обойдется россиянам дешевле, чем в прошлом. А диетолог Ольга Базовая рассказала, какими низкокалорийными, но вкусными салатами можно заменить привычные оливье и селедку под шубой, дала рецепты для худеющих и вегетарианцев.