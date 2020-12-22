Китай запустил первую новейшую ракету CZ-8 с пятью спутниками Фото: REUTERS

Китай сегодня осуществил первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8, на борту которой находится пять спутников. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Центральное телевидение КНР.

Старт новейшего космического аппарата состоялся в южной провинции Хайнань, ракету запустили с космодрома Вэньчан в 12:37 по местному времени (07:37 по московским часам). Через 15 минут после старта ракета-носитель достигла гелиосинхронной орбиты, поднявшись на высоту в 512 километров.

На данной высоте от CZ-8 отделились пять спутников, среди которых один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда.

Как сообщал сайт Kp.ru, Россия накануне запустила с космодрома Восточный ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Примерно через десять минут разгонный блок со спутниками отделится от ракеты-носителя, а сами спутники отделялись от носителя поэтапно. Это стало первым запуском аппаратов OneWeb с космодрома Восточный и первым полностью коммерческий запуск с данного космодрома.