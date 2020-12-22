Роспотребнадзор: Потеря обоняния характерна для пациентов с легкой формой COVID-19

Роспотребнадзор: Потеря обоняния характерна для пациентов с легкой формой COVOD-19 Фото: Shutterstock

Потеря обоняния – один из ключевых симптомов, по которому пациенты догадываются, что подхватили коронавирус. Но мало кто знает, что этот же симптом может указывать на форму, в которой будет протекать болезнь.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, на потерю вкусов и ароматов чаще жалуются люди, которые переносят «ковид» в легкой форме.

Она подтвердила, что имеется такая закономерность.

- Действительно, при легких случаях заболевания пациенты чаще жалуются на потерю обоняния, - пояснила "Российской газете" Наталья Пшеничная.

У пациентов нет лихорадки, одышки, сильного кашля, поэтому внимание концентрируется именно на запахах.

В случае, если болезнь протекает тяжело, характер жалоб совсем другой.

- Люди жалуются на одышку, чувство нехватки воздуха, нередко бывает лихорадка. В таких случаях, внимание на потерю обоняния почти не обращают, - заключила эксперт.

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