Назван срок регистрации вакцины «Спутник V» в Казахстане Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Казахстана намерены зарегистрировать в республике российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» с 26 января по 11 февраля следующего года. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщило местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в этот период вакцину будет проходить контроль качества. В случае успешное проверки планируется зарегистрировать препарат в республике уже в феврале 2021 года.

- Мы намерены завершить регистрацию произведенной в нашей стране вакцины от коронавируса и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля. Владельцем продукции и поставщиком вакцины единому дистрибьютеру ТОО «СК-Фармация» является Российский Фонд прямых инвестиций, - сообщил Сергей Барон, глава Карагандинского фармацевтического комплекса.

Ожидается, что в Казахстане в феврале следующего года будет произведено 80 тысяч доз вакцины «Спутник V», в марте – примерно 150 тысяч доз. Уже с апреля объем выпуска препарата в республике будет доведен до 600 тысяч доз.

Напомним, что в начала этого месяца Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Казахстана. 13 декабря Карагандинский фармацевтический комплекс получил субстанцию для производства опытной серии препарата на шесть тысяч доз, а вчера в республике началось полномасштабное производство «Спутника V».