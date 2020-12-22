Москвичей не штрафуют за посещение развлекательных заведений после 23:00 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посетителей развлекательных заведений в Москве, которые работают после 23:00, не штрафую вопреки указу мэра города. Однако москвичей могут оштрафовать за пребывание в общественном месте без масок и перчаток, а также несоблюдение социальной дистанции. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков в интервью ТАСС.

Напомним, что с середины ноября на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Москве в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00 по столичному времени. Данная мера безопасности будет действовать в городе до 15 января.

- Большинство развлекательных заведений добросовестно соблюдают данное требование. Из проверенных организацией выявили нарушения только в десяти процентах случаев. Эти заведения работали после 23:00. Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности, а вот посетителей не привлекают к ответственности, - сообщил Евгений Данчиков.

Начальник Главконтроля Москвы подчеркнул, что ответственность за неиспользование средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции лежит как на юридических лицах, так и на самих гражданах. Поэтому посетителей ночных заведений без масок и перчаток штрафуют. Для граждан за нарушение требований, установленных на период действия режима повышенной готовности, предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рулей, для юрлиц - до 300 тысяч. В некоторых случаях санкция по статье включает в себя штраф до миллиона рублей или приостановку деятельности на 90 дней.

Так, накануне в Москве правоохранители зафиксировали серьезные нарушения мер безопасности во время пандемии в баре «Квартира» в Пресненском районе. Ночью ОМОН вскрыли запертые двери заведения и обнаружили, что зал в баре был заполнен посетителями, обслуживание людей продолжалось. Теперь бар могут закрыть на 90 суток.