В МВД впервые сообщили, какие иностранцы чаще всего попадают в аварии в России

Лидирующие позиции Узбекистана и Таджикистана в рейтинге отчасти коррелируются с данными главного управления МВД по миграции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД сообщили, что число аварий на дорогах снизилось за последние годы. Показатель аварийности с участием иностранцев снизился за последние девять месяцев.

- До сих пор полиция публиковала только сводные цифры по ДТП с участием приезжих, теперь же появилась разбивка по странам, - уточняется в отчёте Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В отчёте сказано, что в трёх тысячах аварий участвовали водители из стран СНГ, а в ещё 3,4 тысячи - водители из других иностранных государств. Чаще всего виновными в ДТП среди иностранцев становятся граждане Узбекистана. За указанный период они совершили 797 аварий. На втором месте с 701 аварией граждане Киргизии. Третье место заняли граждане Таджикистана, по чьей вине случилось 599 ДТП.