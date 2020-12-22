Россияне назвали главные события 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главным событием уходящего 2020 года, по мнению жителей России, стала пандемия коронавирусной инфекции, а также хорошая работа медиков и введенные в стране режим самоизоляции на ее фоне. Такое мнение выразили 34 процента участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Данные исследования были представленные на пресс-конференции в Москве во вторник, 22 декабря.

Еще девять процентов россиян посчитали главным событием года в государстве внесение поправок в Конституцию, по четыре процента опрошенных высказались о центральной роли вакцины и экономического кризиса в России. Три процента жителей России сообщили, что главными в 2020 году стали события в Карабахе, смена правительства, а также низкий уровень жизни. И 45 процентов респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Главными событиями в мире, по оценкам россиян, стали пандемия (42%), события в Карабахе (28%), разработка вакцины (25%), выборы и протесты в Белоруссии (23%), открытие железно-дорожного движения по Крымскому мосту (19%), дистанционное обучение и удаленная работа (14%), а также выборы в Соединенных Штатах 13%).

В ответ на вопрос о том, какие события жители страны включили бы в топ-3 мировых событий 2020 года (без предложенных вариантов ответа), россияне назвали пандемию (54%), выборы в США (19%) и Нагорный Карабах (13%).

Респонденты опроса ВЦИОМ также сообщили, что победами 2020 года являются изобретение вакцины от коронавирусной инфекции (10%), урегулирование конфликта в Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).

Напомним, что сайт kp.ru проводит свой опрос, в котором читатели могут указать главные для них события уходящего года.

Ранее «Комсомольская правда» и Viber в честь выхода стикеров среди читателей газеты и пользователей приложения провели опрос. У россиян узнали, каким для них стал уходящий 2020 год. Оказалось, что каждый житель страны смог найти в этом году что-то положительное, несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию.