У 75% учителей в России нашли признаки профессионального выгорания Фото: Олег УКЛАДОВ

Примерно 75% российских учителей страдают от профессионального выгорания на работе, у 38% это значительно влияет на их качество жизни и работоспособность. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива «Яндекса»».

- Выгоранию одинаково подвержены все учителя в школах вне зависимости от стажа работы. 74 процента преподавателей, которые проработали в учебных учреждениях не менее трех лет, уже испытывают данное состояние, - говорится в исследовании. Опрос провели среди 38 тысяч учителей России.

Высокий уровень выгорания учителей эксперты связывают в основном со спецификой их профессии: работа преподавателя требует высокого уровня эмпатии и эмоциональной вовлечённости. Отмечается, что крайне важно уделять особое внимание этой проблеме и помощи учителям. Следует обеспечивать поддержку своих коллег, а со стороны руководства - возможности для развития и организацию отдыха.

- Чаще всего выгорание педагогов вызвано недовольством условиями работы, нехваткой амбициозных задач и возможностей для карьерного роста. При этом отсутствие похвалы со стороны коллег и обратной связи от руководителя слабо на него влияют, - отмечают эксперты.

Профессиональное выгорание среди преподавателей более распространено, чем среди сотрудников бизнес-структур. В бизнесе это состояние испытывают лишь 50 процентов сотрудников.