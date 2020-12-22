Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о едином номере 112 для вызова всех экстренных служб в России. В августе 2020 года инициативу внесли в нижнюю палату.

Благодаря закону должна улучшиться система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, а также благодаря нему создадут единые требования к работе и развитию системы вызова экстренных оперативных служб.

В законе также указано определение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112). Кроме того, в документе описано, как федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов России и органы местного самоуправления будут разделять полномочия по использованию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.