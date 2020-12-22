Легендарную киностудию MGM выставили на продажу

Американская компания MGM Holdings Inc. выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, стоимость которой может достичь 5,5 миллиарда долларов. Фото: Shutterstock

Американская компания MGM Holdings Inc. выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, стоимость которой может достичь 5,5 миллиарда долларов. В настоящее время компания выбрала для этого банки и ищет покупателей, сообщила газета Wall Street Journal во вторник, 22 декабря.

- Киностудия, стоящая за франшизой о Джеймсе Бонде, выставлена на продажу. Компания уже начала формальный процесс продажи, стоимость оценили примерно в 5,5 миллиарда долларов. MGM Holdings Inc. рассматривала продажу в последние несколько лет, однако покупатели отказывались, услышав цену, - говорится в материале издания.

Источники газеты уточнили, что теперь американская компания надеется вызвать интерес к студии не только в Голливуде, но и у международных медиакомпаний, в том числе в сфере потокового видео.

MGM с 1924 года занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Специалисты студии сняли более четырех тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, а также сериалы «Викинги» и «Рассказ служанки». Зрители прекрасно знаю эту киностудию благодаря их логотипы с рычащим львом, окруженным кинолентами.