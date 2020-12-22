Рогозин назвал новые санкции США против России глупыми и незаконными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал новые американские санкции против российских предприятий ракетно-космической отрасли незаконными и глупыми. Свое мнение на этот счет он выразил на странице в социальной сети Facebook во вторник, 22 декабря.

- Эти санкции незаконны, как и все санкции, вводимые против России. Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являются. Кром того, они вредны, поскольку создают дополнительные препятствия в таком важном сотрудничестве России и США в космосе, в частности на Международной космической станции, - отметил Дмитрий Рогозин.

Иллюстрируя необдуманность санкций со стороны США, глава госкорпорации привел в пример самарское предприятие «Прогресс», на котором производят ракеты-носители «Союз-2». Именно с помощью этих ракет американцы и попадают на борт МКС.

Дмитрий Рогозин отметил также, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами Международной космической станции, где постоянно находится группа специалистов НАСА.

- Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?, - подчеркнул глава «Роскосмоса».

В завершение своего послания он потребовал от властей США немедленно отменить введенные санкции и посчитать их недоразумением.

Напомним, что недавно Минторг США опубликовал новые список санкций против России, в который на этот раз включили предприятия «Роскосмоса»: Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.