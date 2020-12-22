МИД России заявил, что Москва ответит на санкции ЕС по ситуации с Навальным

МИД заявил об ответных санкциях Евросоюзу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва ответит на санкции стран Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным, заявили в Министерстве иностранных дел России.

- Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным, - сказано в заявлении на сайте МИДа.

В ведомстве также отметили, что "недружественные акции со стороны западных стран" будут также встречены адекватным ответом.

- В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС, - добавлено в заявлении МИД.

Напомним, российскому политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, после чего Навального госпитализировали. Спустя почти двое суток его транспортировали в клинику Charite в Берлине. Правительство ФРГ заявило, что политик был отравлен ядом из группы "Новичок", но не предоставляет России результаты проб и не отвечает на запросы Генпрокуратуры.