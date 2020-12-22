Аналитик: курс доллара может прибавить за неделю сразу 3 рубля

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара Фото: REUTERS

Текущая неделя началась с ослабления российской валюты. Не исключено, что в ближайшие дни доллар может вырасти рубля на три. Такой прогноз сделал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Усиление позиций доллара на мировых рынках на прошлой неделе и появившаяся новая угроза введения санкций против России может способствовать падению курса национальной валюты до уровня 74-76 рублей», - цитирует эксперта «Российская газета».

Валерий Корнейчук добавил, что к концу года также возможен небольшой рост доллара, но своего максимума американская валюта не достигнет.

«Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года намерен подготовить новый пакет санкций. Можно ли ожидать улучшения ситуации и укрепления курса рубля к концу года? Этого, на наш взгляд, ожидать не стоит. Ориентировочный курс доллара к концу года составит 76-78 рублей за доллар», - отмечает аналитик.

Добавим, что утром во вторник, 22 декабря, курс доллара вырос по сравнению с вечерними показателями понедельника и составил 75 рублей, курс евро также немного подрос и достиг 91,67 рубля, передает «Свободная пресса».