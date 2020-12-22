В России выявлено более 28 тысяч новых заражённых коронавирусом

В России за сутки от коронавируса скончался 561 человек Фото: REUTERS

В России за прошедшие сутки выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 2 906 503 человек. В оперштабе также сообщили, что новые заболевших зарегистрированы во всех российских регионах. Среди всех новых заразившихся у 19,7% не было симптомов коронавируса.

Больше всего положительных тестов выявлено в Москве - 7 237. На втором месте Санкт-Петербург с 3 760 заболевшими, а на третьем Московская область, где заразились ещё 1 498 человек.

За сутки 561 человек скончался от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Всего за время эпидемии умерли 51 192 человека.

Число выздоровевших за всё время достигло 2 319 520 человек, увеличившись за сутки на 51 912.