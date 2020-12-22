Медведев прокомментировал новые санкции США против России Фото: REUTERS

Бездоказательные ограничения со стороны Соединенных Штатов блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов. Такое мнение выразил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев во вторник, 22 декабря, комментируя новые американские санкции против российских компаний.

- Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Им надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа компаний России и Китая. Под раздачу попали даже органы исполнительной власти, что само по себе глупо, ведь их создают для управления страной, а не коммерческой деятельности. По такой ущербной логике, нам надо наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с США, - подчеркнул Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Политик отметил, что санкции явно не имеют отношения к внутренним проблемам развития США или к мнимым «угрозам» с российской и китайской стороны. Действия властей США Медведев назвал «злоупотреблением понятием «национальная безопасность» в угоду русофобии и синофобии».

Медведев также обратил внимание на то, что создатели американского «черного списка» объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень. По мнению зампреда Совбеза России, это очень показательно, ведь Москва и Пекин выступают за полную отмену любых санкций в период общей борьбы с коронавирусом.

- Судя по всему, для американских властей борьба с пандемией не является приоритетом. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Ну, а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю, - заключил Дмитрий Медведев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал новые американские санкции против российских предприятий ракетно-космической отрасли незаконными и глупыми. Он отметил, что необоснованные ограничения со стороны американцев создают дополнительные препятствия в сотрудничестве России и США.