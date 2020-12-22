Глава Приамурья Василий Орлов наградил волонтеров губернаторскими премиями

Губернатор Василий Орлов учредил премии для лидеров добровольческого движения Приамурья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области впервые вручили губернаторские премии лучшим добровольцам. Учредить ежегодную награду для лидеров волонтерского движения предложили общественники, инициативу поддержал глава региона Василий Орлов. Заявки на участие в конкурсе подали почти 100 волонтеров. Победителей определили в 22 номинациях. Каждый из награжденных получит по 20 тысяч рублей.

Как подчеркнул губернатор Василий Орлов, правительство Амурской области высоко ценит труд волонтеров, поэтому помимо других мер поддержки решило учредить ежегодную премию для добровольцев.

- Этот год показал, как много у нас неравнодушных и добрых людей. Добровольцы тратят свое время и ресурсы на заботу о других людях - помогают незащищенным слоям населения, улучшают комфортную городскую среду, сохраняют историческую память, оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях, ведут волонтерское сопровождение различных мероприятий, - отметил Василий Орлов. - Жизнь волонтеров кипит круглый год. Это не зависит от приближения памятных дат или от незапланированных ситуаций, таких как пандемия или наводнение. Люди всегда нуждаются в помощи. И очень важно, что именно молодежь старается решать актуальные проблемы жителей, разрабатывает проекты, которые делают жизнь лучше. Правительство Амурской области высоко ценит труд волонтеров. Поэтому, помимо прочих мер поддержки, которые у нас есть, мы решили учредить специальную премию.

Для поощрения волонтеров из областного бюджета выделено 440 тысяч рублей. Премии поступят на счета победителей в течение месяца.

Ранее глава региона Василий Орлов учредил ежегодную губернаторскую стипендию для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Эта мера поддержки для одаренных детей также введена в этом году впервые. Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили по 10 тысяч рублей, призеры регионального этапа - 15 тысяч, победители регионального этапа - 20 тысяч, призеры заключительного этапа 30 тысяч, победители заключительного этапа - 50 тысяч рублей. Всего губернаторские стипендии в 2020 году получили около 800 школьников – победителей олимпиад.

Кроме того, губернаторские стипендии вручили и отличникам из 9-11-х классов. Главное условие для получение такой меры поддержки - пятерки в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. Единовременные выплаты по 18 тысяч рублей получили около 350 старшеклассников Амурской области.