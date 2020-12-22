В России выбрали сервисы для предустановки на Smart TV Фото: Shutterstock

Президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения российского аудиовизуального контента выбрал десять отечественных сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV. Сервисы начнут останавливать на телевизоры с апреля следующего года, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минцифры России во вторник, 22 декабря.

В общей сложности в ведомство поступило 28 заявок по классу «программы, которые обеспечивают аудиовизуальные сервисы». Из них выбрали десять самых важных. В перечень вошли мультимедийная платформа Wink, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko, сервисы More.tv, Premier, Start, интернет-сервис о кино «Кинопоиск», а также «Смотрим», НТВ и «Первый».

Специалисты Президиума оценивали сервисы по трем основным критериям: их популярность, государственное участие в структуре собственности владельца сервиса и наличие российского аудиовизуального контента.

Как сообщал сайт Kp.ru, правительство России подписало документ, которые вводит требование предустанавливать российское ПО на все смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. Так, на все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты после 1 января должны предустанавливаться 16 отечественных приложений.