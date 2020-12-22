Песков: ФСБ исчерпывающе прокомментировала телефонный разговор, опубликованный Навальным

Дмитрий Песков прокомментировал расследование Алексея Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФСБ исчерпывающе прокомментировала опубликованный оппозиционером Алексеем Навальным телефонный разговор, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также заявил, что в Кремле видео расследования не смотрели, поскольку "там хватает другой работы", объяснил Песков и добавил, что, по его личному мнению, у Алексея Навального мания преследования и мания величия.

- Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду - такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому, - поделился пресс-секретарь президента.