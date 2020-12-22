Путин подписал закон о праве бывших президентов стать пожизненными сенаторами Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обновил порядок формирования верхней палаты парламента и установил право бывших президентов государства стать пожизненными сенаторами. Документ во вторник, 22 декабря, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон приводит порядок формирования российского Совета Федерации в соответствие с конституцией.

Кроме представителей от законодательного и исполнительного органа власти российских регионов, в верхнюю палату смогут входить бывшие президенты страны на правах пожизненных сенаторов, а также более 30 представителей России, которые назначаются президентом. Не более семи из последних могут быть назначены пожизненно, срок полномочий остальных представителей составляет шесть лет.

Отмечается, что назначение сенаторов является правом президент, но не его обязанностью, то есть глава государства может воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост могут претендовать граждане России, которые имеют заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Отдельно в законе прописали и порядок вступления в должность сенатора для экс-президентов. Глава государства, которые уже прекратил исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. При этом заявление можно подать в любой момент. Это же касается президента, полномочия которого были прекращены до принятия данного документа.

Как сообщал сайт kp.ru, в соответствии с поправками к Конституции России, в верхнюю палату могут пожизненно входить бывшие президенты государства после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий сенатора.