Аналитики рассказали, в каких регионах дарят самые щедрые подарки

7% россиян не готовятся к Новому году и не хотят дарить подарки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Так ответили 75% россиян в опросе, проведённом компаниями AliExpress Россия и исследовательской компанией ResearchMe. 19% готовы в общей сложности заплатить за подарки до 10 тысяч рублей. Из них девять процентов - москвичи, и по пять процентов - жители Поволжья, Сибири и Юга России.

Тремя самыми популярными подарками на Новый год станут конфеты, чай или кофе, а также новогодние фигурки, подсвечники и свечи. За эти варианты проголосовали 58%, 37% и 35% соответственно.

В десятку популярных подарков также вошли алкоголь, бытовая техника, ёлочные игрушки и новогодние украшения, кухонная утварь, настольные игры, постельное бельё, а также посуда и одежда.

93% россиян считают традицию дарить подарки приятной обязанностью, а 7% не готовятся к Новому году и не будут дарить подарки. Больше всего противников предновогодней суеты на Урале, а меньше всего в Москве, Санкт-Петербурге и в Сибири.