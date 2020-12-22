Песков назвал новые санкции пинком по отношениям России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти расценивают введение новых экспортных санкций со стороны США как очередной враждебный шаг и пинок по двусторонним отношениям государств. Об этом в ходе беседы с журналистами во вторник, 22 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Это еще один враждебный шаг по отношению к России. Уходящая администрация Белого дома предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет от момента нормализации отношений и усложняет процесс выхода из этого пагубного штопора, - сообщил пресс-секретарь российского президента.

При этом Дмитрий Песков заверил, что российская сторона будет должным образом защищать свои интересы.

Напомним, США накануне подготовили новые санкции, под которые попали российские и китайские компании. Ограничения подразумевают фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Российских компаний в «черном списке» 45, китайских – 58.

Как писал сайт kp.ru, по словам заместителя председателя российского Совета Безопасности Дмитрия Медведева, новые санкции со стороны Соединенных Штатов блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов. Политик заверил, что влияние американских ограничений на изменение политики России и Китая стремится к нулю.