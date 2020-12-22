Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев после вакцины «Вектора» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках пострегистрационных испытаний первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», уже привились 2 194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Все привитые чувствуют себя хорошо, медики не зафиксировали у них никаких нежелательных реакций нет. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

- Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, - говорится в сообщении.

Вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» была разработана российским научным центром «Вектор». Регистрацию в стране препарат прошел 13 октября, после чего министерство здравоохранения выдало центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что анализ штаммов коронавирусной инфекции на территории России показал отсутствие значимых изменений в геноме вируса, ученые не нашли повышенной угрозы для людей.