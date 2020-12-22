В Госдуме прокомментировали принятие закона о вытрезвителях

В Госдуме объяснили принятие закона о вытрезвителях Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко объяснил принятие в третьем чтении закона о восстановлении системы вытрезвителей в России. Депутат отметил, что после упразднения таких учреждений в 2010 году возникли сложности с тем, куда направлять людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«В 2010 году у нас система, скажем так, полицейских вытрезвителей была упразднена окончательно, и с 2010 года фактически на ее место ничего альтернативного предложено не было. Поэтому часть доставлялись в больницы (кто в тяжелой степени опьянения или кому требовалось вмешательство), а часть (те, кто агрессивно себя вел) помещались также в специальные учреждения при органах внутренних дел», — цитирует депутата RT.

При этом Диденко добавил, что много вопросов возникало, куда везти граждан, которые не имеют медицинских показаний для госпитализации, не ведут себя агрессивно, но при этом временно потеряли возможность самостоятельно передвигаться.

«Для такой категории граждан нужна не сильно квалифицированная медицинская помощь — грубо говоря, чтобы восстановил свое нормальное техническое состояние, выспался, протрезвел, вспомнил, где он живет», — отметил парламентарий.

Соавтор законопроекта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский добавил, что все вытрезвители России начнут работать по единым правилам. Порядок взаимодействия врачей, полиции и сотрудников заведений определят МВД, Минздрав и Министерство труда и социальной защиты.

«Ведомства должны найти пути взаимодействия: кто должен возить, кто охранять, кто лечить, кто должен оказывать первую помощь. Эти вопросы будут отрабатываться правительством дополнительно», - цитирует Рязанского телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Открыться в региона вытрезвители смогут уже с 1 января 2021 года, передает ОТР.