Губернатор Василий Орлов: «Амурская область третий год подряд входит в число лучших регионов страны по эффективности работы органов власти»

Губернатор Василий Орлов рассказал, за счет чего Амурская область третий год подряд попадает в число лучших регионов страны по эффективности работы органов власти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область третий год подряд входит в число лучших регионов страны по эффективности работы органов власти, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Деятельность органов исполнительной власти каждого субъекта РФ в 2019 году оценило Правительство России. На оценку повлияли как экономические и социальные показатели, так и комфортность городской среды и транспортной инфраструктуры.

Как отметил Василий Орлов, Приамурью удалось улучшить свои позиции по целому ряду показателей, в том числе в сфере привлечения инвестиций и в экологии.

- Амурская область третий год подряд входит в число лучших регионов страны по эффективности работы органов власти. На оценку влияют экономические и социальные показатели, а также качество городской и транспортной инфраструктуры. Нам удалось значительно улучшить показатель качества окружающей среды. Это благодаря тому, что за год в Приамурье ликвидировано более трети несанкционированных свалок, приобретена передвижная лаборатория охраны водных объектов, а также разработан комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха до 2024 года, - рассказал Василий Орлов.

Существенных успехов регион добился и в создании комфортной городской среды. Реализация госпрограмм позволила благоустроить многие города и поселки Приамурья.

- Увеличена доля крупных населенных пунктов с благоприятной городской средой. Например, в ЗАТО Циолковский реализация государственных программ позволила обеспечить население качественным жильем и всеми видами коммунальных услуг, значительно улучшить дорожную сеть города и ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, - отметил глава Амурской области. - При этом главной оценкой для нас было и остается мнение амурчан, которые замечают, как преображаются их города и села, как меняется область. У Приамурья огромные перспективы, а у нас впереди много работы.

Согласно оценке Правительства РФ, самый большой рост отмечен в частном инвестировании. Благоприятные условия для инвесторов, созданные амурскими властями, увеличили приток капиталовложений: в регионе появляются новые предприятия и дополнительные рабочие места. В 2019 объем инвестиций вырос на 75%, в экономику области было вложено более 360 миллиардов рублей.

В 2020 году работа по привлечению инвесторов продолжалась. Один из крупнейших промышленных объектов - Амурский газо-перерабатывающий завод построен почти на 70%. В этом году строители приступили к возведению еще одного масштабного объекта – Амурского газо-химического комплекса, который будет запущен в 2025 году. Эффективную динамику роста показали и территории опережающего развития. В этом году в число резидентов ТОРов вошли 8 новых инвесторов. Одно из нововведений амурских властей - соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписано с компанией, строящей метанольный завод в Сковородине. Правительство региона применило его первым среди других субъектов РФ. Планируется, что в 2021 году такие же соглашения будут заключены и с другими крупными инвесторами.

Всего объем инвестиций в экономику региона составил 1, 6 триллиона рублей, на предприятиях области создано более 7 тысяч новых рабочих мест. Еще одна позитивная тенденция - в 2019 году среднемесячная зарплата в регионе выросла почти на 12 процентов.

Губернатор Василий Орлов определил задачи, над которыми правительство региона будет работать в 2021 году. По его словам, особое внимание нужно обратить на уровень доступности жилья, а также улучшение транспортной инфраструктуры.

- В 2020 году из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в региональный дорожный фонд Приамурья направлено 7,5 миллиардов рублей. Эта цифра более чем в 5,5 раз превышает показатели прошлого года. За счет этих средств удалось начать строительство и капитальный ремонт важных объектов транспортной инфраструктуры, мостов, реконструировать дорожные участки, в том числе те, которые пострадали от паводков 2018-2019 годов. Самый амбициозный и масштабный проект – новый автомобильный мост через реку Зея мы начали реализовывать уже в этом году благодаря оперативному выделению средств Правительством РФ. Рассчитываем, что этот и другие показатели помогут нам удержать лидирующие позиции Амурской области и по итогам текущего года, - рассказал Василий Орлов.