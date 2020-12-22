В Совфеде прокомментировали идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

В СФ оценили идею освободить пенсионеров от НДС на продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Совете Федерации оценили идею возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу похвальной. Но при этом добавил, что предложение может оказаться сложным для реализации.

«На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат. То есть через институт доходов, а не через институт расходов в этой части», — цитирует сенатора RT.

Напомним, ранее с предложением освободить пенсионеров и малоимущих граждан в России от уплаты НДС на продукты выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Эксперт добавил, что на покупку еды самые уязвимые категории граждан тратят большую часть своего бюджета, а возвращение им налога с каждой покупки могло бы улучшить их материальное состояние, передает телеканал «360».