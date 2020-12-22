В Липецкой области при поддержке Министерства просвещения РФ открылся второй «Кванториум»

В Липецкой области заработал еще один детский технопарк Кванториум. Официальное открытие состоялось на прошлой неделе, 18 декабря, в Ельце в рамках национального проекта «Образование» по направлению «Успех каждого ребенка».

Благодаря Министерству просвещения России, елецкие школьники и учащиеся колледжей получат дополнительное образование по научно-техническим направлениям. Всего их 6: «Хайтек» - инженерия и изобретательство, «Автоквантум» - транспорт, вопросы логистики, «IT-квантум» - программирование, защита информации, «Промдизайнквантум» - проектирование проектов, «Энерджиквантум» - альтернативная энергетика, электротехника, «Биоквантум» - микробиология, биотехнологии.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

3 МОДУЛЯ ОБУЧЕНИЯ, А В КОНЦЕ – ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

В «Кванториум» пришли учиться 830 ребят. По словам замдиректора по учебно-методической работе Татьяны Кирилловой, больше всего желающих было на направление «IT-квантум». Обучение стартовало в ноябре, но из-за пандемии коронавируса первые занятия провели в формате онлайн. Теперь дети и подростки будут приходить в технопарк 2 раза в неделю и заниматься по 2 часа. Раз в месяц - дополнительные 2 часа к привычному расписанию.

Обучение строится на 3 модулях – вводном, базовом и проектном. На каждый выделяется 72 часа. Так, ребята освоят выбранные направления до конца учебного года. Финальной точкой станет защита проектов. Сначала выберут победителей в рамках квантумов, затем они посоревнуются между собой. Лучший проект «Кванториума» определит специальная комиссия. Все учащиеся получат сертификаты.

Ребята признаются, что даже 2 часов занятия им мало. Время пролетает незаметно, когда занят любимым делом. Удивительная тишина стоит в кабинетах, где работают юные гении. Да и когда им шуметь? Одни пишут программу для робота, другие рассматривают дрожжи под микроскопом, а третьи с помощью 3D ручки создают новогодние украшения на елку.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Я учусь на автомеханика, и когда нам в училище объявили о наборе в «Кванториум», я тут же подал заявку, - рассказал Андрей из «Автоквантума». – Знания и опыт, полученные здесь, пригодятся в учебе. Пока мы занимаемся робототехникой. Собираем роботов, создаем программы, в которые вписываем определенные команды. Они поступают через шнур или по Bluetooth к роботу. Он делает то, что нам нужно – ездит, двигает частями. А скоро начнем собирать радиоуправляемые автомобили.

За работой талантливых детей следят наставники – выпускники Елецкого Государственного Университета им. И.А. Бунина. Несмотря на юный возраст, преимущества молодых преподавателей очевидны. Они только приступили к работе, поэтому о профессиональном выгорании не может быть и речи. Наставники увлечены своей работой. А заинтересованные подопечные дают мощный стимул к тому, чтобы делиться с ними большим объемом знаний, сделать подачу материала более интересной.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ

Новый «Кванториум» оценили представители администрации и управлений Липецкой области. Так, замглавы региональной администрации Анатолий Якутин официально открыл технопарк, нажав на красную кнопку. Он поздравил ребят и сотрудников «Кванториума», пожелав им успехов в обучении.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Елец – второй по численности город в Липецкой области, поэтому еще один «Кванотриум» появился здесь, - пояснила начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. – Технопарк открылся на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. Здание, в котором теперь обучаются школьники и студенты, 1900 года постройки. Здесь в начале 20 века готовили рабочие кадры. Получилась преемственность поколений. В старое здание вдохнули новую жизнь. Огромное спасибо за это Министерству просвещения, национальным проектам, администрации региона. Главное, чтобы дети чувствовали себя счастливыми.

«Кванториум» открылся в Ельце при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Первый детский технопарк в области начал работать в Липецке в 2017 году на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Детский технопарк «Кванториум» - это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Благодаря проектной деятельности у ребенка формируется новый образ мышления, развитие 4К-компетенций, умение решать производственные задачи. А высокотехнологичное оборудование позволяет на более высоком уровне изучить тему выбранного направления.