ВЦИОМ: россияне назвали политиков года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне назвали в опросе Всероссийского центра исследования общественного мнения политиков года. 38% заявили, что по их мнению политиком года стал президент России Владимир Путин.

17% назвали председателя правительства Михаила Мишустина. 15% - министра обороны России Сергея Шойгу, а 9% назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 7% россиян считают главным политиком 2020 года лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

39% участников опроса ВЦИОМ затруднились ответить.