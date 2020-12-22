Минобрнауки пообещало создать условия, при которых стоимость обучения могут снизить Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для поддержки студентов Министерство образования и науки собирается обсудить с высшими учебными заведениями меры, которые позволят снизить стоимость обучения. Об этом сообщил 22 декабря, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Мы сейчас вместе с сообществом ректоров, вместе с ассоциацией ректоров пытаемся найти вот эту компромиссную форму», - сказал он на организованном комитетом Совфеда по науке, образованию и культуре круглом столе.

Он отказался пока раскрывать какие-то конкретные решения, потому что сейчас формируется список рекомендаций для вузов, пишет ТАСС.

21 декабря российский премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину подумать, как можно снизить стоимость обучения в вузах страны. Особенно это касается учебных заведений, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн. Мишустин поставил срок для решения этой проблемы – до 15 февраля 2021 года.