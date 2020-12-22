ТЦ «Охотный ряд» грозит штраф в 1 миллион рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать на один миллион рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил оперштаб Москвы в своем telegram-канале.

Первый раз в поле зрения проверяющих органов «Охотный ряд» попал еще 16 декабря.

«Торговый центр не организовал достаточным образом соблюдение режима социального дистанцирования», — говорилось в сообщении оперштаба.

17 октября СМИ писали, что ТЦ «Авиапарк» могут оштрафовать на 1,5 миллиона рублей за нарушение режима ношения СИЗ.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 7237 новых случаев заражения коронавируса, сообщило ведомство. 1844 человека госпитализированы. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 500 пациентов.

По данным оперштаба, более 38% заразившихся за сутки - это люди от 18 до 45 лет, вторая наиболее распространенная группа - пациенты от 46 до 65 лет (32%). Дети в этом списке занимают четвертое место с 10,6% от общего числа заболевших.

Кстати, рынкам, торговым центрам и магазинам в них в Петербурге также может грозить большой штраф или даже закрытие на три месяца, если они не будут соблюдать санитарные правила безопасности, связанные с коронавирусом. Такими мерами пригрозил губернатор северной столицы Александр Беглов. Градоначальник заявил, что лично заметил, как многие эти правила игнорируют.