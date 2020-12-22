Госдума запретила разглашать данные о частной жизни силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Этот закон будет работать только в отношении тех должностных лиц, жизни и здоровью которых что-то угрожает из за служебной деятельности. Это судьи, прокуроры, сотрудники СК, ФСБ, и отдельные категории военнослужащих.

Также Госдума запретила разглашать сведения, которые содержатся в запросах гражданам и организациям во время оперативно-розыскной деятельности.

«Вместе с тем, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников силовых служб»,- отметили авторы проекта.

По их мнению, это негативно влияет на их работу, препятствует правосудию и борьбе с преступлениями.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал идею засекречивания данных об имуществе силовиков и чиновников. Ранее законопроект об этом внесли в Госдуме депутаты от «Единой России». В эфире Радио «Комсомольская правда» Салин отметил, что «тревога обоснована».