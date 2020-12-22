Россиянам посоветовали не звать домой Деда Мороза и Снегурочку в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам посоветовали в этом году отказаться от практики приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку. Это может быть опасно из-за распространения коронавирусной инфекции. Приглашенные гости, сами того не зная, могут оказаться переносчиками заболевания. Об этом рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина.

Инфекционист объяснила, что даже если Дедушка с внучкой придут со справкой, где указано наличие антител к COVID-19, то перед тем, как попасть к вам, они, скорее всего, побывают во многих квартирах и пообщаются с десятком людей. А вирус может выживать какое-то время даже на одежде, так что велик риск подхватить заболевание.

- Получается, есть шанс, что гости донесут вирусную инфекцию до вас и ваших родственников, - цитируют «Известия» слова Сметаниной.

Праздник лучше провести своей семьей, от больших компаний стоит отказаться исходя из тех же соображений безопасности. Стоит все время помнить о правилах профилактики коронавирусной инфекции, соблюдать правила личной гигиены, больше гулять в лесу или на даче, проветривать помещение.

Большинство россиян не планируют в этом году устраивать шумные празднества по случаю встречи 2021 года. 70% встретят праздник в семейном кругу. Только 10% организуют большую компанию.

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