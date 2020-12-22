С 1 января ЕС закроет границы для Великобритании

Великобритания с 1 января войдет в список стран, поездки в которые ЕС запрещает из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз с 1 января запретит поездки в Великобританию из-за пандемии коронавируса, сообщили в Еврокомиссии.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о распространении в стране нового штамма коронавируса. К тому моменту в стране подтвердили более тысячи случаев заражения новым видом вируса, в том числе в Лондоне, графстве Эссекс и некоторых районах в графствах Кент и Хертфордшир.

Позже эти данные подтвердил и главный врач Англии профессор Крис Уитти.

Сайт KP.ru также сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии, а также о том, что что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса может быть заразнее существующего COVID-19 на 70%.

Свои границы для Британии закрыли уже несколько стран.