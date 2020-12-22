Вакцинацию от коронавируса в России не будут прерывать даже во время новогодних праздников

Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет продолжаться в праздничные дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация россиян от коронавируса будет продолжаться и во время новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- До конца 2020 года, 2 миллиона доз вакцины, будут выпущены. Вакцинация будет идти и в праздничный период, чтобы не срывать введение второго компонента вакцины, - отметил глава Минздрава на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мурашко также отметил, что во всех регионах страны продолжается вакцинация от коронавируса, а на прошлой неделе для этих целей подготовили уже 1 232 медицинские организации.

Уже 52 тысячи россиян получили прививку от коронавируса, сообщил также Михаил Мурашко председателю правительства Михаилу Мишустину. Среди них 25 тысяч используют мобильное приложение о самонаблюдении на портале госуслуг в разделе "Моё здоровье".