Мурашко: до конца года в РФ будет еще 2 млн доз вакцин от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России до конца года выпустят два миллиона доз вакцин против коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До конца 2020 года, два миллиона доз вакцины, будут выпущены. Вакцинация будет идти и в праздничный период, чтобы не срывать введение второго компонента вакцины», - сказал он.

Заявление было сделано на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Мурашко сообщил, что на информационных ресурсах уже есть информация о 52 тысячах вакцинированных.

Сегодня на амбулаторном лечении находятся 935 тысяч пациентов – это 80% от всех заболевших коронавирусом, также отчитался он. Во всех регионах России сейчас уровень свободных коек для пациентов с коронавирусом достаточный, пишет РИА "Новости".

Что касается обращений пациентов, связанных с хроническими заболеваниями, оно увеличилось из-за пандемии коронавируса, констатировал глава Минздрава.

В столице с 4 декабря началась запись на вакцинацию от коронавируса, а 5 декабря 2020 года открылись первые прививочные пункты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кто может сделать, кого прививали первым - в материале KP.RU.