Собянин: в Москве не планируются новые ограничения по коронавирусу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве не будут вводить новые ограничения по коронавирусу, но и смягчать существующие не планируется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- На прошлой неделе в Москве снижение заболеваемости коронавирусом было 12%, а сейчас уже рост 5%, увеличилось количество госпитализированных, - подчеркнул Собянин. Тем не менее, 30% коек остаются свободными.

Мэр также добавил. что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже порядка 25 тысяч москвичей.

Напомним, сейчас в Москве продолжается вакцинация от COVID-19. С 21 декабря открылась запись для новых групп населения. Теперь прививку могут сделать также водители, инженеры и журналисты. В общей сложности записаться на вакцинацию смогут около миллиона москвичей.

Напомним, право сделать прививку в числе первых получили врачи, учителя, работники культуры и торговли.