Анна Попова: В России "британский" штамм не обнаружен

Анна Попова сообщила, что в России обнаружен 1 424 мутации коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что в России за всё время эпидемии обнаружено 1424 мутации коронавируса, однако ни одна из них не отличается особенностями передачи от человека человеку.

- Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6 процентов всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию, и единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. На территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в полночь сегодня, 22 декабря, Россия на неделю ограничила авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного в стране нового штамма коронавируса. Премьер-министр станы Борис Джонсон ранее ввёл локдаун в Лондоне и на юге Англии.