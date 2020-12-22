Анна Попова рассказала, поможет ли российская вакцина от британской мутации коронавируса

Российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существующие в России вакцины от коронавируса эффективны и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- В России готовят тест-систему, которая бы обнаруживала этот вариант коронавируса. Мы запросили этот вариант вируса по линии ВОЗ и напрямую из Британии. На эффективность вакцины британский штамм не повлияет, вакцины останутся эффективными, - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России существует 1 424 мутации коронавируса, однако британского штамма среди них не выявлено.

Напомним, ранее глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о появлении в стране нового штамма коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон ввёл локдаун в Лондоне и на юге Англии. Он также отметил, что новый штамм на 70% легче передаётся, чем разошедшийся по всему миру коронавирус COVID-19/