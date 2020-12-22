Центробанк анонсировал отмену системы накопительных пенсий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Систему накопительных пенсий в России могут «демонтировать», считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки накопительной части. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве», - сказал он, уточнив, что под институтом он понимает «перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан».

Заявление Швецов сделал в ходе встречи с участниками финансового рынка.

Он заверил, что деньги со счетов россиян никуда не спишут, но новые средства туда направлены не будут. Достойной альтернативой системе накопительных пенсий зампред считает проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), пишет РИА "Новости".

В октябре 2020 года Банк России представил проект ИИС-III, который является симбиозом двух существующих программ индивидуальных инвестиционных счетов и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. Регулятор предложил запустить новую систему параллельно с ИИС типа I или типа II.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Он вступит в силу с начала следующего года.