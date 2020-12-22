Белгородчина: Грани современного образования

Фото: Ирина Икол

Точка роста современной школы

Школьники Алексеевки Корочанского района предметы «Технология, «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» любят, пожалуй, больше, чем другие. Объясняется такая любовь просто – с открытием Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Алексеевской СОШ эти предметы можно изучать, используя новые компьютеры, 3D-принтеры, управлять при этом квадрокоптерами, осваивая шлемы виртуальной реальности. А в свободное время можно записаться в кружки, научиться, к примеру, играть в шахматы или создавать свой собственный медиапродукт.

Позади – кропотливая работа по отбору штата, подготовке, обучению на курсах повышения квалификации, обновлению содержания предметных областей, рассказывала директор школы Галина Савина.

Сегодня, знакомила гостей с центром «Точка роста» его руководитель Наталия Чобиток, Центр используется и во внеурочное время, как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения. Она подчеркнула:

- Дети получают возможность для творческой, социальной самореализации. В работу вовлечены педагоги, родители. И что немаловажно – все занятия бесплатны, проходят в удобное время. Есть успехи, победы в престижных конкурсах, причем самого высокого уровня. И это – лучшее свидетельство того интереса, который проявляют дети к занятиям.

Фото: Ирина Икол

Как рассказывает начальник департамента образования Белгородской области Елена Георгиевна Тишина, за два года в белгородских сельских школах и школах малых городов в рамках нацпроекта «Образование» открылись 87 «Точек роста» – центров цифрового и гуманитарного профилей. Они позволили выполнить апгрейд в преподавании привычных школьных дисциплин. Новые педагогические приемы, современное «прочтение» предметов «Технология», «ОБЖ», проектная деятельность, шахматное обучение – и все в одной школе. А это значит: иной уровень общего образования на селе, повышение его конкурентоспособности, развитие культурных компетенций учеников. Число обучающихся в них - порядка 37 тысяч человек. В последующие три года еще 135 «Точек роста» появятся в сельских школах региона. Изменится их профиль: они станут центрами естественно-научной и технологической направленности. Это тоже требование времени.

Мобильный «Кванториум» уравнивает возможности детей городов и сел

Мобильная лаборатория, оснащенная высокотехнологическим оборудованием, практически ежедневно колесит по Яковлевскому и Шебекинскому городским округам, Белгородскому, Борисовскому, Корочанскому и Прохоровскому районам. Особенно повезло учащимся Яковлевского горкруга, куда мобильный «Кванториум» приезжает по субботам и есть возможность провести по четыре занятия в каждом квантуме.

Квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки дополненной реальности, компьютеры, фрезеры, лазерный станок — это далеко не все, что вызывает бурный восторг у ребят. В мобильной лаборатории доступны практически все направления, которые работают в стационарном «Кванториуме» Белгорода. Это и «Виртуальная и дополненная реальность VR/AR», и «Промышленный дизайн», и«ГЕОквантум», , а также «IT-технологии», «РОБО», «АЭРО», «Хай-тек». Очень скоро к имеющимся направлениям добавится еще одно – «АГРО», что особенно актуально для Белгородчины, как одного из сельскохозяйственных регионов.

Фото: Ирина Икол

При этом «Кварториум» работает не в отрыве от реалий нынешнего времени. С пятью компаниями региона ведутся переговоры о возможной совместной работе. И если ребята будут выполнять реальные заказы, работать над реальными проектами, это только усилит их интерес, уверена Марина Мамошина.

Доброжелательная школа

Областная стратегия развития образования под названием «Доброжелательная школа» стала логичным продолжением реализации национального проекта «Образование». И разуменская средняя общеобразовательная школа №4 «Вектор Успеха» – яркий пример именно такой доброжелательной школы.

Побывав в ее уютных, оснащенных по последнему слову техники, кабинетах, можно утвердительно сказать, здесь хочется учить и учиться, в школе комфортно и школьнику, и педагогу, а родители являются полноправными участниками образовательного процесса.

Фото: Ирина Икол

Директор школы Татьяна Потеряхина подчеркивала, что ее воспитанники приобретают не только знания, но и целый ряд практических навыков, учатся любить труд. Кабинет, где дети пилят, строгают, учатся работать на различных станках, делают самостоятельно, пусть пока и нехитрые изделия, такие, как кормушки, для птиц, - один из популярных в школе, особенно у мальчишек. В целом в «Векторе успеха» образовательный процесс построен на полном погружении в предмет, возможности для творчества, поисков, поистине впечатляют. И кстати, учебный процесс подкреплен и физической пищей – вкусными, сытными завтраками и обедами.

Патриотическое воспитание уходит корнями в историю земли Белгородской

За годы реализации национального проекта «Образование» на территории Белгородской области произошли масштабные структурные изменения, расширилась сеть образовательных организаций, серьезно пополнилась материально-техническая база школ.

Огромное значение уделяется на Белгородчине и патриотическому воспитанию учащихся. Корни этого воспитания уходят глубоко в историю этого края, который и сегодня является рубежом российского государства. Современные знания, помноженные на любовь к своему отечеству, белгородские ребята обязательно привнесут в свою взрослую жизнь.