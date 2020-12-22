Правительство: более 52 миллиардов рублей направят на доплаты медикам Фото: Олег ЗОЛОТО

Кабмин направит более 52 миллиардов рублей на доплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Соответствующее заявление сделал Михаил Мишустин.

Он также поручил до конца 2020 года разобраться с закупками необходимых лекарственных препаратов для зараженных коронаыирусом на январь 2021 года.

«Направим на специальные соцвыплаты медработникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Распоряжение уже подписано», - сказал премьер в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее правительство по поручению главы страны Владимира Путина предусмотрело дополнительные страховые гарантии для всех медработников, в том числе для водителей скорой, которые заболели, помогая пациентам с коронавирусом.

На эти страховые случаи кабмин выделил восемь миллиардов рублей на этот год и два месяца будущего.

Мишустин призвал проконтролировать, чтобы медицинские работники, которым они положены, вовремя получили эти средства.