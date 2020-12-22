Умер Клод Брассер - французский актер

На 85-м году жизни скончался французский актер Клод Брассер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 85-м году жизни скончался французский актер Клод Брассер. Последние дни жизни он провел в кругу семьи. Точная причина смерти пока неизвестна, но местные СМИ утверждают, что она никак не связана с коронавирусом. Артиста похоронят на парижском кладбище Пер-Лаше, пишет BFMTV.

Брассер родился в творческой семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуаё. А его крестным отцом стал знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

За свою довольно долгую карьеру актер успел сняться у таких режиссеров, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер. Зрителям Брассер запомнился по ролям в фильмах "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".

Актер дважды, в 1977 и 1980 годах, получал кинематографическую премию "Сезар". А в 2008 году ему присвоили звание кавалера Ордена почетного легиона.

Кроме актерской карьеры, Брассер довольно успешно занимался автоспортом. В 1983 году он даже победил на ралли-марафоне «Париж-Дакар», будучи штурманом у Жаки Икса.