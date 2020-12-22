Роспотребнадзор назвал число мутаций коронавируса, выявленных в стране Фото: Артем КИЛЬКИН

В России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что ни один штамм не изменил общих свойств вируса.

«Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку) и патогенности», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что «британский» вирус-мутант пока на территории РФ не был зафиксирован.

Кроме того, со всей России было направлено более пяти тысяч биологических образцов в центр «Вектор», включеный как референс-центр в базу ВОЗ по диагностике новой коронавирусной инфекции. Центр уже проведены полные исследования.

Британская мутация вируса связана со спайковым белком - белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма, объяснила Попова различие с обычным COVID-19.

Во всем мире коронавирусом разных типов заражены на сегодня 77 миллионов человек. 54 миллиона уже здоровы. 1,7 миллиона – умерли. В России всего 2,8 миллиона человек с COVID-19.

Также Анна Попова рассказала, поможет ли российская вакцина от нового штамма-мутанта.