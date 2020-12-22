Демонстранты пытались поставить палатки в центре Еревана Фото: скриншот

Протестующие в Ереване 22 декабря попытались поставить палатки в центре города. Полиция пыталась воспрепятствовать этому, но дала добро после того, как вмешался один из депутатов оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения».

Демонстранты настаивают, что установка палаток – это их конституционное право. Они вышли на улицы с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подписал мирный договор с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, пишет «Интерфакс». Из-за того, что Пашинян согласился на это, три района были отданы Баку.

Ранее протестующие окружили здание правительства Армении, генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст, Минобразования. Их защищали полицейские – правительственный корпус окружили сразу пять рядов правоохранителей

Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.

Также митингующие периодически перекрывают центральные улицы города и блокируют движение.