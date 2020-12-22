Украина признала российского актера Алексея Гуськова опасным

Киев признал российского актера Гуськова опасным для Украины Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского актера Алексея Гуськова в список угрожающих нацбезопасности страны лиц. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«11 декабря в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова», - сообщили в министерстве.

На основе требования СНБО, Минкульт 21 декабря добавил актера в соответствующий «черный список» без объяснения причин.

Гуськов известен по роли офицера Никиты Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман». В 2001 году он получил за нее госнаграду.

В августе 2018 года в список попал российский писатель Захар Прилепин. Он в интервью KP.RU сообщил, что не удивлен решением Киева.