Росстат: россияне ищут работу по полгода

Росстат: россияне в среднем ищут работу 6,5 месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на октябрь 2020 года средняя продолжительность поиска в России для мужчин составила 6,3 месяца, для женщин - 6,5 месяца, сообщил Росстат в своей презентации по безработице.

Доля россиян, которые искали работу меньше месяца, уменьшилась с 13% до 7,5% по сравнению с 2019 годом. А вот тех, кому приходится следить за актуальными вакансиями от трех месяцев до полугода стало больше – 27% (в 2019 – 21%).

Чуть менее четверти соискателей ищут работу от одного до трех месяцев, 15% - от полугода до девяти месяцев (в прошлом году их было 9%).

Одна десятая от безработных россиян не может найти нужное место от 9 до 12 месяцев. В 2019 году таких было 8%

Однако соискатели, которые сидят без работы больше года стало всего 17% (в 2019 – 24%).

Безработными в возрастной категории до 25 лет остаются 16% россиян, после 50 – 18%.

В августе 2020 года Росстат сообщил, что официально зарегистрированных безработных в РФ стало больше в 4,6 раза.