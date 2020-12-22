В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал с места преступления.
Он был вооружен пистолетом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведется розыск стрелявшего, пострадавших нет, сообщили в главке МВД по столице.
"В полицию поступил сигнал о том, что вооруженный пистолетом мужчина напал на банк на Зацепском Валу в центре столицы. Он якобы требовал передать ему деньги", - сказал собеседник ТАСС.
На месте происшествия возле станции метро «Павелецкая» работают полицейские. СМИ сообщают, что преступник в итоге ничего не взял.
23 мая этого года мужчина, угрожая взрывом, захватил заложников в банке в центре Москвы и потребовал крупную сумму денег. Захватчик, который зашел в отделение как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускал никого из здания. Часть сотрудников удалось вывести после переговоров.