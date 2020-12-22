В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал с места преступления.

Он был вооружен пистолетом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ведется розыск стрелявшего, пострадавших нет, сообщили в главке МВД по столице.

"В полицию поступил сигнал о том, что вооруженный пистолетом мужчина напал на банк на Зацепском Валу в центре столицы. Он якобы требовал передать ему деньги", - сказал собеседник ТАСС.

На месте происшествия возле станции метро «Павелецкая» работают полицейские. СМИ сообщают, что преступник в итоге ничего не взял.

23 мая этого года мужчина, угрожая взрывом, захватил заложников в банке в центре Москвы и потребовал крупную сумму денег. Захватчик, который зашел в отделение как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускал никого из здания. Часть сотрудников удалось вывести после переговоров.