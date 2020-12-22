Туристам вернут деньги за отмененные концерты и банкеты в турецких отелях
Фото: Иван МАКЕЕВ
Многие туристы, которые на новогодние праздники планировали отправиться в Турцию, вынуждены отказаться от планов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране усугубляется и власти приняли решение ввести ограничения с 31 до 5 января.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что администрация турецких отелей намерена вернуть деньги российским постояльцам за отмененные концерты и банкеты.
Тем, кто все таки решится отправиться за границу на каникулах, стоит помнить, что до 5 января в холлах и ресторанах нельзя будет транслировать или исполнять музыку, устраивать танцевальные вечера.
Единственное, что будет возможно в новогоднюю ночь – это скромный ужин в номере. Именно такую альтернативу традиционным гуляниям предлагают отельеры, сообщает ОТР.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране введут круглосуточный комендантский час на три дня новогодних праздников из-за распространения коронавируса, сообщает газета "Известия".
Большинство россиян в этом году планируют встречать Новый год дома. Причем медики рекомендуют не собирать больших компаний, а ограничиться самыми близкими людьми. Это поможет минимизировать риски заболевания.