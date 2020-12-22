Туристам вернут деньги за отмененные концерты и банкеты в турецких отелях Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие туристы, которые на новогодние праздники планировали отправиться в Турцию, вынуждены отказаться от планов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране усугубляется и власти приняли решение ввести ограничения с 31 до 5 января.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что администрация турецких отелей намерена вернуть деньги российским постояльцам за отмененные концерты и банкеты.

Тем, кто все таки решится отправиться за границу на каникулах, стоит помнить, что до 5 января в холлах и ресторанах нельзя будет транслировать или исполнять музыку, устраивать танцевальные вечера.

Единственное, что будет возможно в новогоднюю ночь – это скромный ужин в номере. Именно такую альтернативу традиционным гуляниям предлагают отельеры, сообщает ОТР.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране введут круглосуточный комендантский час на три дня новогодних праздников из-за распространения коронавируса, сообщает газета "Известия".

Большинство россиян в этом году планируют встречать Новый год дома. Причем медики рекомендуют не собирать больших компаний, а ограничиться самыми близкими людьми. Это поможет минимизировать риски заболевания.