Российский Су-30 подняли на перехват патрульного самолета Японии

Российский Су-30 поднимали на «перехват» патрульного самолета Японии Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские военные поднимали истребитель Су-30 на «перехват» японского патрульного самолета OP-3C на Дальнем Востоке. Патрульный японцев был замечен над акваторией Японского и Охотского морей, сообщило Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его», - сказано в сообщении.

После того, как японский самолет отошел от российских границ, Су-30 вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель совершал полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-30, который вылетел на сопровождение, находится в составе дежурных по противовоздушной обороне сил объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

19 августа российский истребитель Су-27 вылетел на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем. Нарушения государственной границы РФ американским воздушным судном не допущено.

А 13 августа российский Миг-31 вылетел на перехват самолета-разведчика США над Баренцевым морем. Экипаж самолета идентифицировал цель, как Р-8А «Посейдон» ВМС США.